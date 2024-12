Tuttosport: Conte vuole un esterno di centrocampo, il Napoli punta Biraghi

L'esterno di centrocampo è una delle richieste di Antonio Conte, allenatore del Napoli, al club in vista del mercato di gennaio. Potrebbe salutare Leonardo Spinazzola, che ha trovato poco spazio complice il passaggio al 4-3-3, per far posto a Cristiano Biraghi. Il terzino della Fiorentina, ai margini del progetto con Palladino, ha già lavorato con Conte nel 2019 all’Inter collezionando 3 gol e 7 assist in 37 presenze. Biraghi, nella scorsa stagione, è stato il quarto miglior “crossatore” della Serie A e andrebbe a colmare un gap del Napoli che sfrutta poco le palle inattive ed è decimo per percentuale di cross riusciti. Lo riporta Tuttosport.