Spinazzola si ferma per una lieve contrattura al bicipite femorale: il terzino del Napoli è a rischio per la sfida con la Fiorentina.
Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina arriva infatti una nuova tegola per Massimiliano Allegri: secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola ha accusato una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra e rischia di non essere a disposizione per la partita di domani al Franchi.
Come riportato dal quotidiano, la situazione verrà valutata nella giornata di oggi, quando verrà presa la decisione definitiva sulla presenza del terzino. Al momento, però, filtra pessimismo e Spinazzola potrebbe quindi aggiungersi alla lista degli indisponibili del Napoli insieme ad altri 7 giocatori: Marianucci, Meret, McTominay, Anguissa, Giovane, Buongiorno, Santos
Buone notizie, invece, sul fronte Neres. L'attaccante brasiliano è in miglioramento e potrebbe anche trovare spazio contro la Fiorentina. Al Franchi gli azzurri potranno inoltre contare sul sostegno di circa 300 tifosi nel settore ospiti.
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