Mutu: “Ho parlato con Commisso e vi dico una cosa. Pioli? Servono scelte coraggiose”

Adrian Mutu,nell'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato anche del presidente della Fiorentina Rocco Commisso e della situazione di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Commisso? Sì, ci siamo sentiti. Mi ha fatto piacere la sua apertura e la sua passione. È una persona diretta, sincera, che ama davvero la Fiorentina. Abbiamo parlato dell’importanza di investire nei giovani e della cultura del lavoro: su questi valori siamo completamente d’accordo
Il calcio è un insieme di cicli e di equilibri che a volte si spezzano per poco. La Fiorentina ha qualità, ma serve ritrovare fiducia e continuità. Le basi sono buone e i risultati arriveranno. L’importante è non perdere la calma: il progetto è serio e va sostenuto
Pioli è un allenatore esperto e sa come gestire i momenti difficili. Deve lavorare sull’aspetto mentale, perché la squadra ha qualità ma manca di sicurezza. Firenze è una piazza che vive di emozione: quando le cose non vanno bene, la pressione si sente. Serve compattezza, equilibrio e magari qualche scelta coraggiosa nei ruoli chiave
