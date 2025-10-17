Gazzetta: “Fagioli sta bene. E lui vuole giocare a Milano per un motivo particolare”

La Gazzetta spinge per la titolarità di Nicolò Fagioli

Redazione VN 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 09:12)

In queste due settimane il tecnico parmigiano ha lavorato senza alcuni calciatori: da Kean a Piccoli a Nicolussi Caviglia, chiamati dal ct azzurro Gattuso, da Fortini a Ndour e Martinelli convocati dal tecnico dell'Under 21, Silvio Baldini, continuando con Dzeko, Gudmundsson, Pongracic che non sembra al top. E ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Sohm, Fazzini, e Dodò, tutti probabilmente convocabili per San Siro.

Ma tra quelli che non hanno avuto alcun problema c'è il centrocampista Fagioli che non ha mai nascosto la stima per Luka Modric, cervello del Milan, che ha perso solo alla prima giornata con la Cremonese. Nicolò è stato guidato in campo e fuori, anche nei momenti difficili da Massimiliano Allegri che siede nuovamente sulla panchina rossonera.

Chiaro che per il numero 44 viola questa sfida riveste un'importanza particolare. Ed è normale che lui voglia giocarla. Marcare Modric gli darebbe parecchi stimoli e ritrovata fiducia. Perché, ultimamente, le prestazioni di Fagioli, sul quale la dirigenza viola ha investito forte, non sono state eccellenti. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.