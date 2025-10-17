Tocca a Comuzzo? CorSport: “Pioli riflette in vista del Milan. E Pongracic…”

Tra poco più di quarantotto ore la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro il Milan. Nella giornata di oggi, alle ore 14:30, parlerà Stefano Pioli per la consueta conferenza stampa di anti-vigilia al Viola Park. L’allenatore presenterà la sfida di campionato, concedendo magari qualche indicazione tattica ai giornalisti.

Fosse solo sul modulo, per capire se darà continuità al 3-4-2-1 o se ripartirà dal classico 3-5-2. Per quel che riguarda gli undici titolari, spazio a De Gea dietro Comuzzo, presumibilmente sostituto di Pongracic non al top, poi Pablo Marí e capitan Luca Ranieri sul centro-sinistra. Sulla fascia destra dovrebbe essere sempre confermato il brasiliano, con i cui procuratori la dirigenza viola sta cercando di riallacciare.