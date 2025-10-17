Nazione: “Pioli e quell’idea tattica per limitare Modric. Non c’entra Nicolussi”

Nicolussi Caviglia al centro, ma come si limita Modric?

Redazione VN 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 08:54)

La Fiorentina ha svolto ieri il primo vero allenamento in vista della trasferta di San Siro contro il Milan, con Stefano Pioli finalmente in grado di lavorare con l’intera rosa a disposizione. Buone notizie dalla difesa: Marin Pongracic è tornato in gruppo dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale e si gioca un posto da titolare con Comuzzo, accanto a Pablo Marí e al capitano Ranieri. Il croato resta in leggero dubbio, ma le sensazioni sono positive e la sua presenza dal primo minuto è probabile.

Pioli sembra orientato a confermare il sistema di gioco che ha dato buone risposte contro la Roma, ovvero il 3-4-2-1. Sulle fasce dovrebbero agire ancora Dodô e Gosens, entrambi pienamente recuperati, mentre in mezzo al campo si va verso la coppia Nicolussi Caviglia–Mandragora. In trequarti resta viva l’idea di impiegare Fagioli in una posizione più arretrata, per garantire maggiore equilibrio e seguire da vicino Modric, ma i favoriti per partire titolari restano Gudmundsson e Fazzini, entrambi in buone condizioni fisiche e motivati a incidere.

In attacco sarà Roberto Piccoli a guidare il reparto, dopo le ultime buone prove e vista la probabile assenza di Kean, ancora non al meglio. L’attaccante ex Cagliari rappresenta la prima scelta per il ruolo di centravanti, ma Pioli deciderà solo all’ultimo se includere Kean tra i convocati. L’obiettivo del tecnico è dare continuità e stabilità a una squadra che cerca certezze, fiducia e soprattutto una prestazione solida per rilanciarsi in campionato proprio nella difficile notte di San Siro. Lo scrive la Nazione.