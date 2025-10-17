Mutu a Gudmundsson: “Tranquillo, mica devi diventare il nuovo Fenomeno”

Andrian Mutu è stato intervistato dal Corriere dello Sport. L'ex campione della Fiorentina, fresco di collaborazione con il club viola per la sua "Mutu Academy" ha parlato di Albert Gudmundsson, Kean, ma non solo:
"Fagioli è un talento vero, però dopo un periodo difficile serve tempo per recuperare ritmo e fiducia. Firenze è il posto giusto per lui"
È un grande orgoglio per me. Firenze è una città che porto nel cuore e la Fiorentina rappresenta una parte importantissima della mia carriera e della mia vita. Tornare a collaborare con questo club, anche in una forma diversa, è come chiudere un cerchio e allo stesso tempo aprirne uno nuovo, pieno di entusiasmo
GUDMUNDSSON
Non è facile arrivare a Firenze e prendere la “10”. È una maglia pesante, carica di aspettative. Gudmundsson ha qualità, ma deve sentirsi libero di giocare, senza troppa pressione. Quando capirà che non deve dimostrare di essere il nuovo Mutu, ma semplicemente se stesso, farà vedere il suo valore
KEAN E PICCOLI
Moise ha tutto per esserlo: fisico, tecnica e carattere. Gli serve trovare continuità: è un giocatore che sente l’energia del gruppo, quindi se la squadra lo sostiene, può davvero essere il punto di riferimento. Insieme? Dipende dalle partite. Da solo può sfruttare la profondità e la sua esplosività, ma con Piccoli può nascere una coppia interessante: uno più di movimento, l’altro più di presenza fisica. Se trovano l’intesa, può funzionare
FAGIOLI
Fanno bene. Fagioli è un talento vero, però dopo un periodo difficile serve tempo per recuperare ritmo e fiducia. Firenze è il posto giusto per lui, se riesce a liberarsi mentalmente. Io lo aspetterei senza dubbi
