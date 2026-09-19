Per Mastantuono il Napoli non è una squadra come le altre: la sfida al Franchi sarà anche nel segno del mito argentino Diego Maradona

Redazione VN
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Franco Mastantuono si prepara a vivere il suo primo grande big match al Franchi e lo farà contro una squadra che, per un argentino, ha un significato particolare. Il Napoli porta infatti con sé il ricordo indelebile di Diego Armando Maradona, idolo assoluto del calcio argentino e riferimento anche per il giovane talento della Fiorentina.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Mastantuono a Firenze indossa la maglia numero 30, visto che la 10 è stata ritirata dalla Fiorentina in omaggio a Giancarlo Antognoni nella stagione del Centenario viola. Con la Nazionale argentina, però, il classe 2007 ha già avuto l'onore di vestire proprio quella maglia che fu di Diego.

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Dopo la tripletta realizzata a Venezia, il genietto di Azul proverà dunque a ripetersi nel primo grande appuntamento della stagione, proprio contro il Napoli e nel segno di Maradona.

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