Franco Mastantuono si prepara a vivere il suo primo grande big match al Franchi e lo farà contro una squadra che, per un argentino, ha un significato particolare. Il Napoli porta infatti con sé il ricordo indelebile di Diego Armando Maradona, idolo assoluto del calcio argentino e riferimento anche per il giovane talento della Fiorentina.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Mastantuono a Firenze indossa la maglia numero 30, visto che la 10 è stata ritirata dalla Fiorentina in omaggio a Giancarlo Antognoni nella stagione del Centenario viola. Con la Nazionale argentina, però, il classe 2007 ha già avuto l'onore di vestire proprio quella maglia che fu di Diego.

Dopo la tripletta realizzata a Venezia, il genietto di Azul proverà dunque a ripetersi nel primo grande appuntamento della stagione, proprio contro il Napoli e nel segno di Maradona.