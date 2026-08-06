Giampaolo Marchini, sulle pagine della Nazione, ha analizzato il lavoro di Fabio Paratici e l'arrivo di Franco Mastantuono. Ecco le sue parole:

Paratici si è mosso con tempestività e astuzia strategica, sfruttando i suoi canali internazionali per bruciare una temibile e autorevole concorrenza europea e firmare Franco Mastantuono. Diciamo, però, una cosa, forse sottostimata: questa profonda rivisitazione tecnica e qualitativa non sarebbe stata possibile senza l’avallo e la solidità economica garantita dalla famiglia Commisso. Giuseppe, sulla scia e l’ambizione del padre Rocco, ha deciso di avallare e sostenere la linea adottata dal dg Ferrari e dal ds Paratici, confermando una comunione d’intenti importante e sbloccando le risorse necessarie per alzare sensibilmente l’asticella della competitività. Con Mastantuono la Fiorentina non si limita a puntellare la rosa, ma lancia un messaggio di forza economica e di idee: a Firenze sta nascendo un gruppo pronto a prendersi le proprie responsabilità, coniugando coraggio aziendale e puro talento calcistico. E Firenze prova ancora una volta a lasciarsi andare e sogna.