La Nazione: “Bennacer primo nome per Pioli. Frendrup e Ricci? Piacciono, ma… “

Il centrocampo della Fiorentina per la stagione 2025-26 subirà un cambiamento radicale rispetto a quello che ha concluso l’ultima annata a Udine. A parte la conferma di Fagioli, i soli sicuri di essere presenti al ritiro estivo sono Mandragora (in attesa di rinnovo), Ndour e Richardson, il cui futuro dipenderà dalle valutazioni di Stefano Pioli. L’arrivo del nuovo tecnico ha rimesso in discussione anche situazioni che sembravano definite, come quella del marocchino Richardson, ora possibile partente. Diversi giocatori in prestito come Bove, Adli, Folorunsho e Cataldi non verranno confermati, mentre i giovani Bianco e Amatucci difficilmente resteranno in rosa.