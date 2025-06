Una big della Serie B punta Amatucci: la Fiorentina prima vuole aspettare Pioli

Lorenzo Amatucci ha disputato una stagione positiva con la Salernitana, distinguendosi come uno dei pochi protagonisti nonostante la squadra debba ancora lottare per la salvezza attraverso i playout. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi club.

Tra questi, il Palermo è quello più interessato all’acquisto del centrocampista classe 2004, ancora di proprietà della Fiorentina. Il club rosanero, tra i più ambiziosi della Serie B, punta alla promozione in Serie A e vede in Amatucci un rinforzo ideale per il progetto di Pippo Inzaghi.