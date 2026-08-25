Scoppia la polemica in casa Fiorentina per il gol del momentaneo 1 a 0 della Roma, nato da un colpo in faccia di Hermoso a Mastantuono. Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, che giudicano così l'arbitro Marcenaro:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5: Al 20' annullato un gol a Hermoso che aveva insaccato da due passi, ma lo spagnolo era in fuorigioco sull'assist di testa di Ndicka. Al 28° grandi proteste della Fiorentina dopo l'1-0 della Roma segnato da Malen. In effetti l'azione lascia molti dubbi a causa della sospetta manata in faccia di Hermoso a Mastantuono: vero che la soglia in questa stagione si è alzata, ma il fallo poteva essere fischiato. Nella ripresa la partita è più semplice e scorre via liscia.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5: Può essere positiva la serata di un arbitro che si perde un possibile rigore e non rileva un fallo in APP sul primo gol della Roma? Non si tratta di tenere una soglia del fallo differente, più vicina alla Uefa (che, supponiamo, la rete del Napoli a Genova la vede differente dal designatore italiano), ma di fotografare la realtà. Il rischio - ma è ancora presto - è che questo sistema fa fatica a funzionare, facendo perdere agli arbitri cose facili. Manca un giallo a Joao Mario (su Lulli), frettoloso quello per Kone. Tiro di Dybala, Fagioli alza e allarga il gomito destro, il pallone (lo si vede dalla ripresa da dietro i giocatori) ad un certo punto si alza, come dopo un contatto. Marcenaro qualcosa percepisce, poi riprende con una rimessa dal fondo. Possibile che neanche Abisso, con tutti i monitor a disposizione, non abbia visto? Hermoso appoggia la mano in faccia a Mastantuono, non c’è violenza ma il contatto è netto: anche in Uefa, come in Italia, quel genere di intervento viene sempre considerato falloso. Non se n’è accorto né Marcenaro, né Fabbri (IV), né Abisso (ancora). Come si fa a giustificare con la soglia alta? Gol annullato a Hermoso: ok, oltre Atta sul colpo di testa di N’Dicka.