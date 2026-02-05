Che Christian Kouamé non rientrasse nei piani di Paolo Vanoli era chiaro ormai da tempo con le diverse mancate convocazioni da parte del tecnico. Un tentativo di cessione dell'ivoriano c'è stato, ma la trattativa con il Verona non è andata a buon fine con il club gialloblù che ha scaricato la responsabilità sulla Fiorentina.
Kouamé, che ne sarà di lui? Rep: “L’ivoriano potrebbe tornare in prima squadra”
Il mancato trasferimento di Kouamé apre a nuovi scenari
Da parte sua la dirigenza viola ha tenuto a replicare attraverso un comunicato dettagliato come sono andate le cose ripercorrendo gli ultimi minuti di mercato con il conseguente deposito incompleto del contratto da parte proprio del Verona: privo delle firme necessarie.
Adesso però si apre un quesito: che ne sarà di Kouamé?. Secondo quanto riportato da La Repubblicanon è da escludere un suo reinserimento in rosa.
