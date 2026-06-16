Filip Kostic è arrivato a scadenza di contratto con la Juventus e dunque è finito nella lista degli svincolati. Nelle ultime settimane anche la Fiorentina aveva fatto un pensiero su di lui per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione, ma non era la sola interessata. Infatti, come scrive Tuttosport, oltre agli interessamenti di altri club italiani, l'esterno serbo avrebbe ricevuto una vera proposta dall'Arabia. La squadra in questione sarebbe l'Al-Qadisiyya. A 34 anni, il serbo, potrebbe andare a prendersi l'ultimo contratto veramente importante della carriera, o rimanere a giocare in Italia ad ottimi livelli.
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Kostic, Fiorentina e non solo. Tuttosport: “La vera proposta arriva dall’Arabia”
Concorrenza dall'Arabia per Filip Kostic: la Fiorentina resta interessata, ma la vera proposta è arrivata da lì per adesso
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