Rolando Mandragora continua a essere accostato al Besiktas di Vincenzo Italiano, con il club turco che avrebbe manifestato interesse per il centrocampista viola. Al momento, però, non si è andati oltre una semplice richiesta di informazioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Mandragora in uscita? Nazione: “Offerte e la posizione del calciatore”
La Nazione
Mandragora in uscita? Nazione: “Offerte e la posizione del calciatore”
Dal canto suo, Mandragora ha le idee chiare: la sua volontà è quella di restare a Firenze e continuare a essere uno dei punti di riferimento
Sul tavolo della Fiorentina non è infatti arrivata alcuna offerta concreta per il giocatore campano. La situazione viene quindi monitorata, ma senza particolari preoccupazioni da parte della dirigenza viola.
Dal canto suo, Mandragora ha le idee chiare: la sua volontà è quella di restare a Firenze e continuare a essere uno dei punti di riferimento della nuova Fiorentina. Un desiderio che, almeno per ora, sembra coincidere con i piani del club. Lo scrive la Nazione.
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