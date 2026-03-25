Moise Kean si conferma pilastro della Nazionale italiana di Rino Gattuso. Tuttosport, per conoscere meglio le sensazioni dell'attaccante della Fiorentina, ha voluto intervistare Giovanni Kean,fratello di Moise. Anche lui calciatore, adesso si trova nella Kings League:
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VIOLA NEWS news viola stampa Kean, parla il fratello: “Ve lo dico io perché non ha reso come lo scorso anno”
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Kean, parla il fratello: “Ve lo dico io perché non ha reso come lo scorso anno”
Le parole del fratello di Moise Kean
Moise era il predestinato in famiglia: l’ho capito subito perché già da piccolo si vedeva che era forte, diverso dagli altri. Sinceramente però non avrei mai pensato che potesse arrivare a questi livelli. Fisicamente siamo dotati noi Kean: in campo abbiamo la stessa postura e per questo mi rivedo tanto in lui. E se protegge palla in quel modo è perché glielo ho insegnato io...». Ride.
MODELLI—
Ci ispiravamo a Balotelli e a Moise, da piccolo, piaceva tanto Martins. E tra l’altro mio fratello è un bel mix tra i due: ha la velocità di Oba Oba e, nel contempo è potente e possiede la tecnica di Mario. Moise deve ringraziare Ciccio Grabbi che è anche suo padrino, a cui siamo tanto legati. Lo ha preso nei Giovanissimi della Juve fino all’approdo in Primavera: ha lavorato tantissimo su di lui insegnandogli come attaccare la profondità e i tempi di inserimento
ITALIA E GATTUSO—
Non mi ha stupito il feeling con Retegui perché ha trovato un compagno simile a lui, un altro “cane” che corre, si impegna, si butta su ogni pallone. E così si dividono le zone di campo da coprire: muovendosi tanto riescono a trovare comunque spazio e là davanti dove non trovi uno c’è l’altro. Gattuso? Si trova strabene: in Nazionale hanno un bel gruppo. Peccato solo che sia stata un’annata difficile per Moise. Per colpa degli infortuni, ultimo quello alla tibia, non è riuscito a rendere come nell’ultima stagione ma con l’Inter l’ho visto bene, ora speriamo in giovedì
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