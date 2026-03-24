Vanoli, adesso si vedono i risultati: ecco i segreti della rinascita viola

L’impatto di Paolo Vanoli sulla Fiorentina è certificato dai numeri: 25 punti in 20 partite e squadra risollevata dall’ultimo posto ereditato da Stefano Pioli, quando i viola avevano raccolto appena 4 punti in 10 giornate. Decisiva la svolta dopo il successo con l’Udinese del 21 dicembre, da cui sono arrivati 23 punti in 15 gare. Nel 2026 il rendimento è da zona Europa, con continuità anche in trasferta e risultati positivi contro le big: pareggi con Juventus, Milan e Inter, oltre al 2-2 con la Lazio.

I segreti della rinascita

Determinanti sono stati i cambiamenti sul piano tattico e fisico: il passaggio al 4-1-4-1 ha dato equilibrio e valorizzato diversi interpreti, tra cui Nicolò Fagioli in cabina di regia. Il mercato di gennaio ha aggiunto esterni e centrocampisti funzionali, mentre giocatori prima marginali come Parisi hanno trovato spazio e continuità. Sullo sfondo il lavoro atletico e il sostegno della dirigenza, con Fabio Paratici che ha rafforzato la posizione del tecnico, consolidandone la leadership nello spogliatoio. Lo scrive La Repubblica