Cher Ndour sta trovando continuità e così Paolo Vanoli lo difende sempre, quando ha occasione. Il Corriere dello Sport si sofferma proprio sull'ex PSG:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport su Ndour: “Vanoli l’ha aspettato, difeso e corretto in privato”
Corriere dello Sport
CorSport su Ndour: “Vanoli l’ha aspettato, difeso e corretto in privato”
La conferma del centrocampista di Vanoli
Poi ci sono Ndour e Fagioli. Le qualità del secondo erano sotto gli occhi di tutti, quelle del primo ben nascoste: il lavoro coi due è stato diverso. Ha aspettato il classe 2004, centrocampista che ancora deve arrivare allo sviluppo tecnico e fisico completo, gestendone il minutaggio; ha messo al centro di tutto il primo, responsabilizzandolo. Con entrambi poi è passato anche alla carota, li ha difesi dalle critiche e corretti in privato.
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