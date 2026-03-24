Polverosi: “Alzi la mano chi non ha pensato a un nuovo tracollo contro l’Inter”

“C’è solo la strada su cui puoi contare, la strada è l’unica salvezza”. Giorgio Gaber dall’album “Anche per oggi non si vola”, anno 1974. La strada è l’unica salvezza anche per la Fiorentina perché ora, finalmente, l’ha trovata. La strada, non l’arrivo. L’arrivo è ancora lontano e uscire adesso dalla carreggiata farebbe male, molto male. Contro la capolista la Fiorentina ha giocato la sua migliore partita della stagione. L’ha giocata con tutto quello che era mancato fino a un po’ di tempo fa: l’energia, la convinzione, le idee, la tecnica, l’organizzazione. Però l’aspetto che conta di più è stato la forza della sua reazione, una forza che si era intravista nelle due rimonte col Rakow, ma con l’Inter è un’altra storia. Preso il primo gol dopo 39 secondi, rischiato di prendere il secondo dopo una manciata di minuti, alzi la mano chi non ha pensato a un nuovo tracollo. Quella mano noi non l’alziamo. E invece ecco la Fiorentina che la gente aspettava alla vigilia di questa stagione, una Fiorentina che ora ci consente di tornare a quanto veniva scritto e detto alla fine del mercato, quando la stragrande maggioranza dei fiorentini era convinta della qualità eccellente dell’organico.