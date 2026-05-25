Kean e la sua motivazione. CorFio: “Cosa vuole provare a fare Paratici”

La Fiorentina pensa al futuro di Moise Kean e proverà a rilanciarlo, dato l'elevato costo della sua clausola

Redazione VN 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 08:47)

L'ultima apparizione di Moise Kean in campo è datata il 4 aprile in una stagione fatta solo di bassi: l'attaccante viola è il ritratto della Fiorentina. Lo scorso anno aveva trascinato la squadra grazie ai suoi gol, alla sua forza e al suo talento.

Quest'anno, invece, le cose sono andate diversamente, complice un infortunio alla tibia che non gli dà tregua. Anche i comportamenti fuori dal campo sono stati oggetto di discussione e di critiche. Paratici sta riflettendo molto su quale sarà il futuro di Kean: nessuno investirà i 62 milioni della clausola e neppure si avvicinerà ai 50.

Per questo il tentativo che farà la Fiorentina sarà quello di un rilancio, sempre che le motivazioni di Kean siano in linea con quelle della società. Lo scrive il Corriere Fiorentino.