Il Corriere Fiorentino analizza la stagione del portiere e capitano della Fiorentina David De Gea, prestazioni di livello e qualche errore di troppo:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio sul futuro di De Gea: “Sicuro di rimanere, ma occhio ad uno scenario”
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CorFio sul futuro di De Gea: “Sicuro di rimanere, ma occhio ad uno scenario”
Il Corriere Fiorentino analizza la stagione del portiere della Fiorentina, David De Gea
La Fiorentina sarà rivoluzionata, ma il portiere è uno dei pochi quasi sicuri di rimanere. Se De Gea non sarà tentato da qualche club che giocherà la Champions, magari in Inghilterra, onorerà il suo contratto di ancora due anni. Un bel punto di partenza: da quando è stato promosso capitano, la squadra ha cambiato passo e non è stata una semplice coincidenza. Anche il suo rendimento, al di là delle ormai conclamate lacune nelle uscite, è tornato di alto livello.
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