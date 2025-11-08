Inizia l’era Vanoli: la scelta di Goretti nel solco della continuità con Pradè

E' iniziata ieri l'avventura di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina ( LE SUE PRIME PAROLE ). Il tecnico viola avrà il difficile compito di risollevare una squadra in crisi, ma proprio questa sfida apparentemente complicata - scrive Repubblica Firenze - è stata la molla per accettare la Fiorentina, dopo un lungo corteggiamento partito da lontano, da quanto, compresi i primi dissidi con Pioli, l'ex ds Daniele Pradè aveva sondato con Vanoli - suo grande amico da tanti anni - il terreno per un suo eventuale gradimento. Poi, in questi ultimi giorni, i definitivi tasselli per completare la trattativa sono andati a posto.

In corsa per la panchina viola ci sono stati anche D'Aversa e Nesta, ma alla fine è stato il nuovo ds Roberto Goretti a scegliere Vanoli nel solco della continuità con Pradè e con la voglia di dare uno shock positivo al gruppo. Il nuovo allenatore porta grinta, aggressività e un metodo contino all'allenamento. Tanta intensità, poche pause e voglia di ottenere il massimo dai propri giocatori, con predilezione alla fase difensiva (nello staff di Antonio Conte era colui che si occupava della fase di non possesso) senza, però, tralasciare i rifornimenti agli attaccanti, come testimoniato dal grande score, sotto la sua gestione, di Pohjanpalo a Venezia e Che Adams a Torino. "Chi si risparmia sta fuori, chi mette tutto in campo gioca" è Sun moto che lo ha contraddistinto, con le immagini delle sedute a Torino nel ritiro estivo dello scorso anno che hanno fatto ieri il giro del web con tanti tifosi viola che ne hanno apprezzato grinta e volontà, la stessa che serve adesso alla Fiorentina.