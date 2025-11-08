Ecco Vanoli, normalità e chiarezza. Nazione: “Ora un passo alla volta”

Paolo Vanoli, l'uomo della seconda avventura in casa Fiorentina, è arrivato per calmare le acque agitate. A lui il compito non facile di migliorare le cose, portando normalità e una chiarezza che questa squadra ha smarrito troppo facilmente. Le prime parole - evidenzia La Nazione - sono con voce già roca ma perentorie su quello che vuole vedere. Non c'è tempo di pensare alla prossima sfida, che è già la peggiore possibile.
Paolo Vanoli predica calma: la Fiorentina dovrà fare un passo alla volta per tornare a fare punti. E lui ha già un suo piano.
Da dove si riparte?—
Ora bisogna prendere velocemente coscienza che chi lotta per salvarsi deve fare un passettino alla volta e con alcuni dubbi da portarsi dietro. Innanzitutto l'assenza di un esterno di ruolo e capire se l'assetto attuale può funzionare o si dovrà tornare al passato. Intanto c'è da cambiare l'atteggiamento.
