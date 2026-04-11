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Corriere Fiorentino

Cor.Fio sullo staff medico: “Italiano nervoso, Palladino voleva cambiarlo”

Cor.Fio sullo staff medico: “Italiano nervoso, Palladino voleva cambiarlo” - immagine 1
Gli indizi su cosa sia a non fun­zio­nare ini­ziano a essere abba­stanza pesanti
Redazione VN

Il Corriere Fiorentino, nel sottolineare il silenzio del dottor Pengue, responsabile dello staff medico della Fiorentina, sul mistero degli infortuniricorda il nervosismo di Vincenzo Italiano e cosa aveva imposto Raffaele Palladino per restare a Firenze. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

Italiano si inner­vo­siva parec­chio quando alcune sue scelte (obbli­gate per que­stioni fisi­che) veni­vano cri­ti­cate senza che lui potesse spie­garne i reali motivi, men­tre Palladino pose addi­rit­tura il cam­bio di staff medico tra le con­di­zioni per restare. Cam­biano gli alle­na­tori, ma quel pro­blema (anche rela­tivo alla comu­ni­ca­zione) resta e gli indizi su cosa sia a non fun­zio­nare ini­ziano a essere abba­stanza pesanti.

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