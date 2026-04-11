Il Corriere Fiorentino, nel sottolineare il silenzio del dottor Pengue, responsabile dello staff medico della Fiorentina, sul mistero degli infortuniricorda il nervosismo di Vincenzo Italiano e cosa aveva imposto Raffaele Palladino per restare a Firenze. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio sullo staff medico: “Italiano nervoso, Palladino voleva cambiarlo”
Corriere Fiorentino
Cor.Fio sullo staff medico: “Italiano nervoso, Palladino voleva cambiarlo”
Gli indizi su cosa sia a non funzionare iniziano a essere abbastanza pesanti
Italiano si innervosiva parecchio quando alcune sue scelte (obbligate per questioni fisiche) venivano criticate senza che lui potesse spiegarne i reali motivi, mentre Palladino pose addirittura il cambio di staff medico tra le condizioni per restare. Cambiano gli allenatori, ma quel problema (anche relativo alla comunicazione) resta e gli indizi su cosa sia a non funzionare iniziano a essere abbastanza pesanti.
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