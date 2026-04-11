Infortuni, Cor.Fio: “Silenzio dello staff medico alimenta qualsiasi ipotesi”

Solomon pareva pronto al rientro. Che abbia avuto una ricaduta? Parisi è out dal 22 per una "brutta botta" presa alla caviglia

Redazione VN 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 07:07)

"Lo strano caso degli infortuni": titola così il Corriere Fiorentino in riferimento a quei giocatori non ancora tornati a disposizione di Paolo Vanoli malgrado sembrava fossero pronti per farlo. "Quello che posso deci­dere lo dico, come per Dodò. Sul resto, c’è un respon­sa­bile medico e sono temi di sua com­pe­tenza", così il tecnico viola mercoledì scorso. Se per Dodò era stato lo stesso mister a spie­gare come l’assenza dipen­desse dalla volontà di rispar­miarlo in vista di Londra, per gli altri (Parisi, Solo­mon) non esi­stono rispo­ste.

SOLOMON — L’israe­liano per esem­pio doveva rien­trare dopo la sosta e il fatto che fosse in gruppo per l’alle­na­mento a porte aperte dello scorso 28 marzo lasciava pen­sare che sarebbe stato real­mente così. Pec­cato che da quel giorno non si sia più visto. Cos’è suc­cesso? Dal club qual­cuno lascia fil­trare che fosse pronto per una seduta blanda come quella ma non per met­tersi a dispo­si­zione ma, fosse dav­vero così, pro­ba­bil­mente Vanoli l’avrebbe spie­gato. Più facile che al momento di aumen­tare i cari­chi l’ex Tot­te­n­ham abbia accu­sato una rica­duta o, comun­que, un ria­cu­tiz­zarsi del pro­blema. Di certo c’è che il silen­zio impo­sto dal respon­sa­bile dello staff medico non fa altro che ali­men­tare qual­siasi tipo di ipo­tesi.

PARISI e KEAN — La nota del club par­lava di «brutta botta presa nella gara con l’Inter» (22 marzo) ma, da allora, dell’ex Empoli nes­suno ha più avuto noti­zie. Pos­si­bile che per una con­tu­sione si stia fermi tanto a lungo? L’unico caso «chiaro», nono­stante il fasti­dio dei tifosi, è quello rela­tivo a Kean. Il bom­ber sof­fre di que­sto pro­blema alla tibia che non gli per­mette di gio­care ogni tre giorni. Per que­sto non è par­tito per Lon­dra, rima­nendo a Firenze (dop­pie sedute ogni giorno) spe­rando di esser pronto per la Lazio. E chi parla di un Moise diverso in Nazio­nale dovrebbe ricor­darsi che anche in Bosnia è stato costretto a chie­dere il cam­bio.