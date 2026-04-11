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Corriere fiorentino

Infortuni: Fiorentina tra le società più virtuose. Merito di… Pioli

Infortuni: Fiorentina tra le società più virtuose. Merito di… Pioli - immagine 1
Solo altre cinque società hanno fatto meglio della Fiorentina in tema di infortuni
Redazione VN

Nell'articolo incentrato sul "mistero" degli infortuni, il Corriere Fiorentino sottolinea anche come la Fiorentina sia, su questo tema, una delle società più virtuose della Serie A. Ecco quanto si legge:

Con­tando tutti gli infor­tuni di tutti i gio­ca­tori, si ha un conto di 90 par­tite sal­tate (a cui se ne aggiun­gono 36 tra Coppa Ita­lia e Con­fe­rence) e sol­tanto cin­que squa­dre (Milan 75, Bolo­gna 79, Genoa e Udi­nese 85 e Ata­lanta 86) fanno meglio. Merito anche della pre­pa­ra­zione molto blanda voluta da Pioli (mirata pro­prio alla pre­ven­zione) che ha però costretto Vanoli a dover rico­struire atle­ti­ca­mente il gruppo.

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