Nell'articolo incentrato sul "mistero" degli infortuni, il Corriere Fiorentino sottolinea anche come la Fiorentina sia, su questo tema, una delle società più virtuose della Serie A. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Infortuni: Fiorentina tra le società più virtuose. Merito di… Pioli
Corriere fiorentino
Infortuni: Fiorentina tra le società più virtuose. Merito di… Pioli
Solo altre cinque società hanno fatto meglio della Fiorentina in tema di infortuni
Contando tutti gli infortuni di tutti i giocatori, si ha un conto di 90 partite saltate (a cui se ne aggiungono 36 tra Coppa Italia e Conference) e soltanto cinque squadre (Milan 75, Bologna 79, Genoa e Udinese 85 e Atalanta 86) fanno meglio. Merito anche della preparazione molto blanda voluta da Pioli (mirata proprio alla prevenzione) che ha però costretto Vanoli a dover ricostruire atleticamente il gruppo.
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