Il Franchi diventa un flop, Repubblica: “Tifosi pronti ad azioni forti”

I lavori del Frachi si scoprono maledettamente in ritardo, con la Curva Fiesole che non sarà pronta per il 2026 come preventivato. Una situazione difficile, per la quale il Comune si è difeso spiegando di aver ricevuto una situazione difficile dalla precedete gestione: "Ha dovuto alzare bandiera bianca e ammettere il flop" spiega Repubblica sul tema.

Niente centenario

Perché di flop, realmente, si tratta. E adesso - si legge - anche la cordialità verrà meno come gli accordi presi con il club. Fra i fattori si ricordano i tempi più lunghi per le strutture in acciaio, le difficoltà di installazione dei pali ad elica a causa della morfologia del terreno, più altre situazioni relative. Oltre al malumore della Fiorentina, pure i tifosi hanno preso posizione e a questo punto potrebbero farlo in maniera ancora più forte. Attualmente sono in corso i setti in calcestruzzo della elevazione di sostegno della Curva e prosegue il restauro del calcestruzzo dei telai nerviani. Parallelamente, anche il restauro della Torre di Maratona e la demolizione della vecchia palestra per procedere ai locali interrati.