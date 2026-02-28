Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Il difficile viene dopo. Prima il Rakow, poi solo big per la Fiorentina”

La Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Il difficile viene dopo. Prima il Rakow, poi solo big per la Fiorentina”

Gazzetta: “Il difficile viene dopo. Prima il Rakow, poi solo big per la Fiorentina” - immagine 1
Agli ottavi Conference la Fiorentina torna in Polonia, poi la strada verso la finale di Lipsia si fa in salita
Redazione VN

La Fiorentina tornerà in Polonia per gli ottavi di Conference League. E' di nuovo il paese dell'est Europa il crocevia viola nella Conference League, con la strada per la finale di Lipsia che passa di nuovo per la Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Ecco dunque il Rakow, orgoglio di Czestochowa - scrive La Gazzetta dello Sport  - città nel sud della Polonia famosa per la Madonna Nera e considerata la Regina di Polonia in quanto simbolo della resistenza durante il regime comunista.

Il santuario di Jasna Gora dista un centinaio di chilometri dall'avanguardistico ArcelorMittal Park di Sosnowiec, la città che ospita le gare europee del Rakow perché il suo stadio, la Zondacrypto Arena non rispetta i requisiti richiesti dalla Uefa. Qui l'Atalanta di Gasp vinse 4-0 l'anno in cui conquistò l'Europa League, qui la Fiorentina punta a strappare il pass per i quarti dove si regalerebbe una tra Crystal Palace e Aek Larnaca. Ma se il sorteggio di ieri si può definire fortunato, gli accoppiamenti in chiave futura no. Dalla parte del tabellone della Fiorentina ci sono infatti le più forti. Dai quarti in poi sarà tutto più difficile, ma è un problema che la squadra di Vanoli eventualmente si porrà più avanti.

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE

Leggi anche
Nazione: “Solo brutte notizie. Gli spettri del passato e una Fiorentina B che non va”
Corsport: “Vanoli deluso, confronto al Viola Park. Richieste del tecnico disattese”

© RIPRODUZIONE RISERVATA