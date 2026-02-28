Gazzetta: “Il difficile viene dopo. Prima il Rakow, poi solo big per la Fiorentina”

La Fiorentina tornerà in Polonia per gli ottavi di Conference League. E' di nuovo il paese dell'est Europa il crocevia viola nella Conference League, con la strada per la finale di Lipsia che passa di nuovo per la Ekstraklasa, il massimo campionato polacco. Ecco dunque il Rakow, orgoglio di Czestochowa - scrive La Gazzetta dello Sport - città nel sud della Polonia famosa per la Madonna Nera e considerata la Regina di Polonia in quanto simbolo della resistenza durante il regime comunista.

Il santuario di Jasna Gora dista un centinaio di chilometri dall'avanguardistico ArcelorMittal Park di Sosnowiec, la città che ospita le gare europee del Rakow perché il suo stadio, la Zondacrypto Arena non rispetta i requisiti richiesti dalla Uefa. Qui l'Atalanta di Gasp vinse 4-0 l'anno in cui conquistò l'Europa League, qui la Fiorentina punta a strappare il pass per i quarti dove si regalerebbe una tra Crystal Palace e Aek Larnaca. Ma se il sorteggio di ieri si può definire fortunato, gli accoppiamenti in chiave futura no. Dalla parte del tabellone della Fiorentina ci sono infatti le più forti. Dai quarti in poi sarà tutto più difficile, ma è un problema che la squadra di Vanoli eventualmente si porrà più avanti.