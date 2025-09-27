Il derby con il Pisa dà motivazioni alla Fiorentina più del “patto della bistecca”

Il ricordo dell'ultimo derby vinto 34 anni fa, il 24 febbraio del 1991 per 4-0, dà all'ambiente viola più motivazioni del «patto della bistecca», siglato mercoledì sera nel ristorante di Fiesole da Stefano Pioli e i suoi calciatori tutti riuniti a cena per cominciare a correre in una stagione che è partita malissimo.

Al Pisa, invece, Alberto Gilardino e i suoi m ragazzi di patti non ne hanno fatti, ma domani alla Cetilar Arena, un tempo Arena Garibaldi, li guiderà la consapevolezza di aver messo tanta paura al Napoli lunedì scorso e di essere usciti di scena più che dignitosamente, con tante seconde linee, dalla coppa Italia perdendo per 1-0 col Torino. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.