Nell'allenamento di ieri è rispuntato in gruppo anche Christian Kouame. L'attaccante ivoriano è reduce dall'operazione al ginocchio dello scorso aprile, resosi necessario dopo l'infortunio patito nel corso di Empoli-Cagliari. Kouame nelle prossime settimane alternerà il lavoro con i compagni a quello personalizzato al fine di essere pronto per tornare in campo. E' infatti stato inserito nella lista per campionato e Coppa Italia.
La Nazione
Al VP si rivede Kouamè e Lamptey saluta tutti. A Pisa i tifosi viola saranno 500
Da un infortunato all'altro. Al Viola Park ieri è tornato Tariq Lamptey, dimesso in mattinata da Villa Stuart. L'operazione al legamento crociato ha necessitato di un paio di giorni di osservazione nella clinica romana prima delle dimissioni. Il terzino ghanese è rientrato a bordo di un van della società. Ad accoglierlo al centro sportivo erano in tanti: Pioli con tutto lo staff, compreso quello medico. C'erano i compagni e c'era anche Daniele Pradè, che lo ha abbracciato e se lo è coccolato. Lamptey inizierà quindi il suo lavoro personalizzato con l'obiettivo di rientrare in campo il prima possibile.
Sul fronte tifosi, a Pisa (nonostante il forfait degli ultras per protesta verso il caro prezzi) la Fiorentina non sarà sola. Saranno circa 500 i tifosi gigliati nel settore ospiti. Oggi in campo la Primavera: sarà impegnata alle 15 a Monza. Lo scrive la Nazione.
