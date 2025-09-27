Al VP si rivede Kouamè e Lamptey saluta tutti. A Pisa i tifosi viola saranno 500

Nell'allenamento di ieri è rispuntato in gruppo anche Christian Kouame. L'attaccante ivoriano è reduce dall'operazione al ginocchio dello scorso aprile, resosi necessario dopo l'infortunio patito nel corso di Empoli-Cagliari. Kouame nelle prossime settimane alternerà il lavoro con i compagni a quello personalizzato al fine di essere pronto per tornare in campo. E' infatti stato inserito nella lista per campionato e Coppa Italia.

Da un infortunato all'altro. Al Viola Park ieri è tornato Tariq Lamptey, dimesso in mattinata da Villa Stuart. L'operazione al legamento crociato ha necessitato di un paio di giorni di osservazione nella clinica romana prima delle dimissioni. Il terzino ghanese è rientrato a bordo di un van della società. Ad accoglierlo al centro sportivo erano in tanti: Pioli con tutto lo staff, compreso quello medico. C'erano i compagni e c'era anche Daniele Pradè, che lo ha abbracciato e se lo è coccolato. Lamptey inizierà quindi il suo lavoro personalizzato con l'obiettivo di rientrare in campo il prima possibile.