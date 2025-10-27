Il Bologna di Vincenzo Italiano, assente per una polmonite, ha buttato via una vittoria che sembrava ormai avere in tasca grazie al doppio vantaggio e legittimata, prima dell'espulsione di Holm a 7' dal termine, da una prestazione bella, aggressiva, e solida. La Fiorentina, al contrario, rischiava di perdere la quarta partita consecutiva in campionato, soprattutto quando al 70' Dallinga appena entrato aveva segnato il 3-0 (poi annullato per fuorigioco di Orsolini) che avrebbe messo una pietra tombale sul risultato.
TuttoSport
Il Bologna butta via la gara. La Fiorentina ne approfitta ma la classifica non cambia
Però nel finale convulso, mentre i tifosi contestavano squadra e società e il dg Ferrari aveva una breve e accesa discussione con alcuni sostenitori seduti poco lontano, due rigori, prima di Gudmundsson e in pieno recupero di Kean mettevano la partita in pareggio. E se Dodò non avesse fallito davanti alla porta avrebbe addirittura centrato al 98' un clamoroso sorpasso.
I viola continuano a rimandare l'appuntamento col primo successo in campionato, la classifica resta molto critica ma per come si erano messe le cose, in questo caotico derby dell'Appennino, contrassegnato da ben cinque interventi del Var, Pioli si tiene stretto il punto, il primo conquistato al Franchi in A dopo tre ko di fila. Lo riporta Tuttosport
