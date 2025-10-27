Il Bologna butta via la gara. La Fiorentina ne approfitta ma la classifica non cambia

Il Bologna di Vincenzo Italiano , assente per una polmonite, ha buttato via una vittoria che sembrava ormai avere in tasca grazie al doppio vantaggio e legittimata, prima dell'espulsione di Holm a 7' dal termine, da una prestazione bella, aggressiva, e solida. La Fiorentina, al contrario, rischiava di perdere la quarta partita consecutiva in campionato, soprattutto quando al 70' Dallinga appena entrato aveva segnato il 3-0 (poi annullato per fuorigioco di Orsolini) che avrebbe messo una pietra tombale sul risultato.

Però nel finale convulso, mentre i tifosi contestavano squadra e società e il dg Ferrari aveva una breve e accesa discussione con alcuni sostenitori seduti poco lontano, due rigori, prima di Gudmundsson e in pieno recupero di Kean mettevano la partita in pareggio. E se Dodò non avesse fallito davanti alla porta avrebbe addirittura centrato al 98' un clamoroso sorpasso.