Fischi, cori pesanti e insulti a Ferrari: sul possibile 0-3 scoppia il caos

La contestazione dello stadio Franchi

Redazione VN 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 07:26)

C’è stato tutto e di più dentro 99 minuti di una partita che non è stata solo in campo. Perché a un certo punto Dallinga ha scaraventato il pallone alle spalle di De Gea e sarebbe stato il gol del 3-0 e lì la Curva Fiesole - dopo aver sostenuto la squadra fino al 2-0 - si è scatenata trascinandosi dietro il resto dello stadio (a metà).

Fischi, cori pesanti nei confronti della squadra che stava subendo la quinta sconfitta nelle ultime sei partite, invettive in tribuna verso i dirigenti viola tra i quali il direttore generale Ferrari che si è preso a distanza con un tifoso. Poi, il Var ha tolto il gol per fuorigioco di Orsolini, il punteggio è rimasto 2-0 e allora d’improvviso è iniziata un’altra partita.

In campo, certo, e anche sugli spalti. La Fiesole e lo stadio hanno ripreso a spingere, i due rigori di Gudmundsson e Kean producevano il 2-2 finale che però non cancella lo zero dalla casella delle vittorie della Fiorentina. Motivo per cui, tra gli altri, alla fine la Curva ha invitato Ranieri e compagni - schierati lì sotto - a tirare fuori gli attributi, a impegnarsi al massimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.