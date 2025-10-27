Fiorentina senza respiro: Inter, Lecce e Conference per tentare la risalita

Inteso il calendario della Fiorentina

Redazione VN 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 07:12)

Senza respiro, la Fiorentina rimbalza da una partita all'altra, con l'obiettivo di arrivare alla prossima sosta del campionato avendo sistemato - almeno in parte - la propria situazione. Sarà quello il momento di un altro mini bilancio, quando ormai sarà alle spalle più o meno un quarto di stagione.

Quattro partite in dodici giorni, a cominciare dalla complicata trasferta di San Siro (mercoledì sera alle 20.45). Li dove i viola hanno perso pochi giorni fa non sfigurando contro il Milan. Ma con l'Inter, ferita dopo la pesante sconfitta di Napoli, sarà tutta un'altra partita. Testa e gambe sul campionato, perché domenica al Franchi arriverà il Lecce (ore 15), in quella che è una gara da non sbagliare e dalla quale dovranno necessariamente arrivare tre punti.

Sarà poi la volta di riaprire il discorso Conference League, dove la situazione di classifica è diametralmente opposta. La Fiorentina approccia alla terza giornata da prima in classifica dopo i successi netti con Sigma Olomouc e Rapid Vienna (5 gol fatti, 0 subiti). La trasferta in casa del Mainz è (almeno sulla carta) l'impegno più probante della League Phase per i viola. Tedeschi che sono nella medesima situazione della Fiorentina. Ovvero a punteggio pieno in Conference (ma che fatica con Omonia Nicosia e Zrinjski, doppio 1-0) e nei bassifondi della classifica in Bundesliga.

La parentesi di stagione della squadra di Pioli - poi spazio agli impegni della Nazionale di Gattuso - si chiuderà domenica 9 novembre alle 15 a Marassi contro il Genoa. Altra partita da bottino pieno per risalire la china. Lo scrive la Nazione.