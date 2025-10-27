CorSport ironizza: “Clamoroso, la Fiorentina non ha perso! Dica grazie al Bologna”

No tizia clamorosa dal cantiere pallonaro di Firenze: la Fiorentina non ha perso, anche se per il primo punto casalingo deve ringraziare un po’ il Bologna, che l’ha buttata via, e soprattutto Holm, cacciato per un secondo giallo che poteva e doveva evitare. Fino alla reazione disperata dei viola, iniziata dopo un’ora e dopo il 3-0 di Dallinga cancellato dal Var, il Bologna aveva tutto in mano, il gioco, il risultato, la serenità di una squadra che stava meritatamente battendo una non squadra. Ma non gli è bastato.