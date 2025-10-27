Nazione ammette: “La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali”

Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, analizza il pareggio della Fiorentina contro il Bologna. Ecco le sue parole dopo la prestazione della squadra di Stefano Pioli:
"La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali. È in leggera ripresa, ma proprio perché convalescente potrebbe avere una ricaduta"
Basta così. Non si può più soffrire così, perché passare dal possibile 0-3 al pareggio finale e dalla rabbia dei tifosi al sospiro di sollievo ti toglie almeno un paio di anni di vita. Soffri, finisci all'inferno e poi resusciti quando ormai tutti stavano cantando il de profundis. Per i numeri cambia comunque poco, perché una Fiorentina al penultimo posto senza neppure una vittoria all'ottava giornata di campionato non è più sostenibile. E meno male che il Dio del calcio si è ricordato delle parole di Pioli. Perdere anche ieri avrebbe infiammato ulteriormente l'ambiente, un ambiente prigioniero della crisi tecnica della squadra, delle polemiche legate ai lavori di ristrutturazione del Franchi e del giochetto dello scaricabarile. I dubbi e i rischi non sono però spariti. Non vorremmo che il modo in cui è maturato il risultato finale fosse l'ennesima illusione, anche perché giudicare a posteriori è sempre facile e salire subito sul carro del vincitore è uno sport che non ci piace ed espone a brutte figure. La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali. È in leggera ripresa, ma proprio perché convalescente potrebbe avere una ricaduta.
