Nazione ammette: “La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali”

"La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali. È in leggera ripresa, ma proprio perché convalescente potrebbe avere una ricaduta"
Cosimo Zetti, sulle pagine della Nazione, analizza il pareggio della Fiorentina contro il Bologna. Ecco le sue parole dopo la prestazione della squadra di Stefano Pioli:

Basta così. Non si può più soffrire così, perché passare dal possibile 0-3 al pareggio finale e dalla rabbia dei tifosi al sospiro di sollievo ti toglie almeno un paio di anni di vita. Soffri, finisci all'inferno e poi resusciti quando ormai tutti stavano cantando il de profundis. Per i numeri cambia comunque poco, perché una Fiorentina al penultimo posto senza neppure una vittoria all'ottava giornata di campionato non è più sostenibile. E meno male che il Dio del calcio si è ricordato delle parole di Pioli. Perdere anche ieri avrebbe infiammato ulteriormente l'ambiente, un ambiente prigioniero della crisi tecnica della squadra, delle polemiche legate ai lavori di ristrutturazione del Franchi e del giochetto dello scaricabarile. I dubbi e i rischi non sono però spariti. Non vorremmo che il modo in cui è maturato il risultato finale fosse l'ennesima illusione, anche perché giudicare a posteriori è sempre facile e salire subito sul carro del vincitore è uno sport che non ci piace ed espone a brutte figure. La Fiorentina non è guarita, lo si vede da tanti segnali. È in leggera ripresa, ma proprio perché convalescente potrebbe avere una ricaduta.

