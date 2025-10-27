Gazzetta critica il “gioco” di Pioli: “Buttala in mezzo che qualcosa succede”

Il Bologna ha buttato il successo e il momentaneo quarto posto perché non ha saputo congelare una gara controllata fin dall'avvio. Italiano, dall'ospedale che dovrebbe lasciare oggi, non avrà gradito lo spreco.

La Fiorentina ha evitato una sconfitta già cucinata grazie allo schema più antico del mondo: "buttala in mezzo che qualcosa succede". È successo che le mani di Ferguson e Bernardeschi hanno mandato sul dischetto Gudmundsson e Kean e così è arrivato il pareggio. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.