I due “soliti” nomi per la difesa, CorSport: “Occasione per il centrocampo”

Corriere dello Sport

Redazione VN

Mentre il futuro di Paolo Vanoli rimane un tema caldo, la Fiorentina sta cercando anche di organizzare le mosse per il mercato futuro. Il Corriere dello Sport si è soffermato su quei nomi finiti nella lista di Fabio Paratici:

In entrata restano d'attualità Diego Coppola, del Brighton, e Radu Dragusin, del Tottenham, quest'ultimo più difficile perché restio a giocare in una squadra che lotta per non retrocedere. A centrocampo piace Eric Martel, in scadenza col Colonia il prossimo giugno. Per la fascia c'è l'opzione Jeremie Boga in uscita dal Nizza. Chissà che non si concretizzi uno scambio con Richardson.

