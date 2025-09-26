La Fiorentina domenica incontrerà Alberto Gilardino. L'allenatore del Pisa è legato a Firenze per mille motivi,ma come scrive il Corriere Fiorentino, poteva addirittura allenare al Franchi. Poi la storia andò in maniera diversa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gudmundsson a Firenze prima, poi Gilardino. E la promessa: “Tanto lo ritrovi”
Corriere Fiorentino
Gudmundsson a Firenze prima, poi Gilardino. E la promessa: “Tanto lo ritrovi”
Gilardino poteva allenare la Fiorentina
C’è stato un momento, in un freddo giorno del gennaio 2024, in cui tutto pareva apparecchiato. Albert Gudmundsson a Firenze e, qualche mese dopo, anche Alberto Gilardino. Il progetto (poi naufragato) c’era. Tanto che qualcuno racconta pure di un paio di telefonate all’ex bomber nelle quali un dirigente della Fiorentina gli chiedeva di lasciar andare l’islandese. «Tanto poi lo ritrovi», la promessa buttata lì. Com’è andata, si sa. Da quel mercato arrivarono Faraoni e Belotti mentre Gud, come qualsiasi altro attaccante esterno o simili, non restò che una vana e ripetuta richiesta di Vincenzo Italiano. Lo stesso Gila, arrivato poi a giocarsi la panchina viola con Alberto Aquilani e Palladino, rimase dov’era. Senza il suo giocatore più importante (lui sì, nel frattempo, passato alla Fiorentina), senza Retegui, ceduto all’Atalanta, ed esonerato dopo un avvio di campionato complicatissimo ma certo non disastroso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA