Niccolini: “Io antiviola da sempre. Ho pure scommesso sulla panchina di Pioli”

Le parole secche dell'ex capitano dei nerazzurri

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 13:52)

Pisa e Fiorentina si avvicinano al derby con stati d’animo opposti ma con lo stesso bisogno di punti. A pochi giorni dalla sfida dell’Arena Garibaldi, a raccontare emozioni e ricordi è Emiliano Niccolini, ex difensore e capitano nerazzurro, protagonista nel 2002 della storica vittoria in casa della Florentia Viola, segnata dal gol di Frati.

“Col Napoli ho visto un bel Pisa, spiega Niccolini a Finestra sull’Arena, peccato per i risultati: alla fine servono i punti, soprattutto contro avversarie come Verona o Cremonese. Il VAR? Mai vista una cosa del genere, tre revisioni per un fallo di mano che per me non c’era”.

Poi lo sguardo va al derby contro la Fiorentina: “Io sono sempre stato un antiviola, lo dico senza problemi. A Firenze non li sopporto, sempre polemici e convinti di essere i migliori. Ho anche scommesso con gli amici che il primo esonerato sarebbe stato Pioli. Una vittoria del Pisa sarebbe doppia gioia”.

I ricordi di quel successo al Franchi restano vivi: “Non giocai bene, ma l’emozione fu indescrivibile. Il gol di Frati, la festa sul pullman, lo spirito di gruppo… momenti indimenticabili”.

Niccolini non manca di sottolineare le qualità della rosa attuale: “Lorran mi è piaciuto molto, Akinsanmiro è un corridore vero e Caracciolo sta sorprendendo nonostante l’età”.

Infine un messaggio ai ragazzi di oggi: “Devono capire quanto conta questa partita per Pisa e per i tifosi. Non è una gara come le altre, vale più dei tre punti. Certo, non è facile perché molti non sentono la rivalità, ma bisogna trasmettere la responsabilità”.