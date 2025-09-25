Natali scuote la Fiorentina: “Pressioni? Certo, ma a Firenze servono le p**le.”

Le parole a Radio Bruno dell'ex difensore della Fiorentina

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 14:10)

L’ex difensore Cesare Natali, ospite del programma A Pranzo con il Pentasport, non ha usato giri di parole nel commentare il momento complicato della Fiorentina.

“Le pressioni? I giocatori sono professionisti e sanno benissimo che non stanno rendendo come devono. La Fiorentina è tra le squadre meglio attrezzate per l’Europa, ma vedendo queste prime partite l’obiettivo sembra allontanarsi sempre di più. È arrivato il momento di iniziare a fare punti e a convincere”.

Uno sguardo anche al prossimo avversario, il Pisa di Alberto Gilardino: “Ha basi importanti, conosco bene Gila e so che prepara le partite con attenzione. Per la Fiorentina è una gara alla portata, ma se non pareggi il Pisa sul piano caratteriale rischi grosso”.

Il discorso si sposta poi sull’impatto di Pioli: “A Firenze, quando le cose vanno male, ci vuole carattere per venirne fuori. Per giocare a Firenze servono le palle. Di solito per dare un’identità a una squadra bastano un mese o poco più. Se oggi le cose non funzionano vuol dire che il gioco richiesto non è troppo adatto o non è stato ancora assimilato dai giocatori. E questo è un segnale preoccupante”.

Eppure Natali conserva fiducia nell’allenatore viola: “Pioli ha sempre dato un’impronta chiara alle sue squadre. È un tecnico che si è evoluto, che ha fatto un calcio internazionale. Tocca a lui capire cosa aggiustare, sia dal punto di vista tattico che mentale”.