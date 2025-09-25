Bardazzi: “Fiorentina è suonato l’allarme. Adesso tutti devono dare di più”

Leonardo Bardazzi, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto a Radio Bruno "A Pranzo con il Pentasport" per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:
Fagioli? Suonato l'allarme in casa della Fiorentina, nessun giocatore può essere soddisfatto del suo rendimento. La squadra soffre in difesa, a centrocampo e l'attacco non tira. Spero che questa settimana sia servita per capire che siamo in difficoltà, Fagioli compreso. Quando è entrato in campo con il Como si è nascosto. Nicolussi? Un buon giocatore, non un campionissimo, ma un giocatore singoli.
