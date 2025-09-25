Viola News
Marinozzi, ex voce Sky, sicuro: “Fiorentina sarà flop di questa Serie A”

Il parere del giornalista
Redazione VN

Andrea Marinozzi, ex giornalista Sky Sport e noto telecronista, si è soffermato a dare pronostici sul campionato di Serie A. A Calcio Selvaggio, ecco il suo parere sulla Fiorentina di Stefano Pioli:

La squadra flop in Serie A quest’anno sarà la Fiorentina”. Ha anche detto: “La squadra rivelazione sarà il Milan, che vedo molto molto in alto in classifica, mentre vedo il Napoli campione

