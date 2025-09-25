Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Toni su Pradè: “Non si è dimesso, ma ora è partito male. Situazione in salita”

news viola

Toni su Pradè: “Non si è dimesso, ma ora è partito male. Situazione in salita”

Pradè
L'opinione di Toni su Daniele Pradè
Redazione VN

Luca Toni ha parlato anche di Firenze e dell'ambiente che circonda la Fiorentina. Ecco le sue parole al canale YouTube Aura Sport: 

Il clima a Firenze non è paragonabile a quello di Roma, dove ci sono decine di radio che ti attaccano e ti costringono persino a cambiare taxi quando le ascolti, ma rimane comunque pesante. Allo stadio, tra Maratona e Tribuna, si avverte ancora di più. La scorsa annata si è chiusa male, con contestazioni. Però non puoi permetterti di avere la tifoseria contro: serve unità perché le cose funzionino. Pradè non si è dimesso, ma ora è partito con difficoltà e la situazione si fa tutta in salita.

Leggi anche
Toni senza fronzoli: “Non puoi prendere Dzeko per farlo giocare solo 5 minuti”
Bardazzi: “Fiorentina è suonata l’allarme. Adesso tutti devono dare di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA