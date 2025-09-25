Toni su Pradè: “Non si è dimesso, ma ora è partito male. Situazione in salita”

Luca Toni ha parlato anche di Firenze e dell'ambiente che circonda la Fiorentina. Ecco le sue parole al canale YouTube Aura Sport:
Il clima a Firenze non è paragonabile a quello di Roma, dove ci sono decine di radio che ti attaccano e ti costringono persino a cambiare taxi quando le ascolti, ma rimane comunque pesante. Allo stadio, tra Maratona e Tribuna, si avverte ancora di più. La scorsa annata si è chiusa male, con contestazioni. Però non puoi permetterti di avere la tifoseria contro: serve unità perché le cose funzionino. Pradè non si è dimesso, ma ora è partito con difficoltà e la situazione si fa tutta in salita.
