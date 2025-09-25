Toni senza fronzoli: “Non puoi prendere Dzeko per farlo giocare solo 5 minuti”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato su YouTube al canale di Aura Sport. Ecco le sue parole sull'attacco viola:
A Firenze qualcosa non funziona, è chiaro: serve capire quale sia l’idea di gioco. Kean è uno degli attaccanti più forti, poi c’è anche Gudmundsson… mi aspettavo un modulo come il 4-3-1-2. Non mi è chiara la disposizione offensiva della Fiorentina. O hai preso Piccoli per cedere Kean, altrimenti non ha senso pensare di schierare tre punte includendo pure Gud. Inoltre, non puoi relegare in panchina un giocatore costato 27 milioni come Piccoli. Aggiungo che calciatori di grande esperienza come Dzeko, se non giocano, finiscono per creare malumore… non puoi ingaggiarlo per fargli disputare appena cinque minuti.
