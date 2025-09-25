Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato da "La Repubblica". Ecco le sue parole sullo stadio Artemio Franchi di Firenze:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Simonelli sul Franchi e sui tempi del cantiere: “Sarà pronto a breve!”
news viola
Simonelli sul Franchi e sui tempi del cantiere: “Sarà pronto a breve!”
Simonelli sul Franchi
Firenze sarà pronto a breve, poi avremo anche Roma e San Siro. Anche lo Stadium che sono 14 anni che diciamo che rappresenta lo stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento
© RIPRODUZIONE RISERVATA