Simonelli sul Franchi e sui tempi del cantiere: “Sarà pronto a breve!”

Redazione VN

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato da "La Repubblica". Ecco le sue parole sullo stadio Artemio Franchi di Firenze: 

Firenze sarà pronto a breve, poi avremo anche Roma e San Siro. Anche lo Stadium che sono 14 anni che diciamo che rappresenta lo stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento

