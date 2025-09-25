Gilardino sfida la Fiorentina: una gara ricca di ricordi e amore

Gilardino ritrova la "sua" Fiorentina

Redazione VN 25 settembre 2025 (modifica il 25 settembre 2025 | 11:32)

Alberto Gilardino si prepara a incrociare di nuovo la Fiorentina, ma questa volta sulla panchina del Pisa e con uno scenario diverso rispetto all’ottobre scorso, quando i viola vinsero grazie a Gosens e De Gea. Domenica andrà in scena un derby che manca in Serie A da quasi 35 anni, un appuntamento dal forte valore simbolico e sportivo, reso ancora più caldo dalla rivalità tra le due tifoserie, anche se quella viola ha annunciato il boicottaggio dell’Arena Garibaldi. Intanto, però, l’attenzione del tecnico nerazzurro è rivolta alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, test importante per dare spazio a chi ha giocato meno.

Nonostante una classifica difficile, con appena un punto conquistato, Gilardino ha già conquistato l’ambiente pisano. La squadra ha mostrato coraggio, spirito di iniziativa e voglia di giocarsela contro chiunque, caratteristiche che hanno fatto dimenticare l’era Inzaghi e rafforzato il legame con i tifosi. La sconfitta di Napoli non ha scalfito l’entusiasmo, segno che il progetto dell’ex centravanti gode di fiducia. La Coppa Italia diventa così l’occasione per ruotare gli uomini, con Albiol pronto all’esordio in difesa complice la squalifica di Calabresi, Touré di nuovo titolare dopo la nascita del figlio e Lorran dal primo minuto.

Per Gilardino la sfida contro la Fiorentina avrà un sapore particolare, visto il legame indissolubile con la maglia viola, indossata in 157 occasioni e celebrata con 63 gol. I suoi ricordi più belli sono legati proprio al Franchi e alla passione della curva Fiesole, ma domenica toccherà a lui trasmettere al Pisa la carica giusta per affrontare l’ex squadra. In una città che attende questo derby con trepidazione, il tecnico sarà il primo a chiedere ai suoi coraggio e intensità, per provare a trasformare l’emozione in un risultato storico.