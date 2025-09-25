Fortini e la benedizione travestita. Un’occasione alla Kayode

L'infortunio di Lamptey è una tegola importante per Stefano Pioli. Soprattutto considerando che il tecnico viola aveva sperimentato il 4-4-2 contro il Como, proprio inserendo Lamptey come jolly. Il suo infortunio toglie una delle poche soluzioni sulla fascia, dato che la rosa sostanzialmente non ha esterni alti. L'assenza del ghanese certmente favorità, a livello di minutaggio, Niccolò Fortini .

L'occasione

Molto spesso un infortunio può aprire la strada ad un altro giovane di talento. Fu così per Michael Kayode, che sfruttò alla grande il periodo di assenza forzata di Dodò. I 5 mesi in cui il brasiliano fu assente, fecero scoprire ad Italiano le qualità dell'attuale terzino del Brentford. Fortini si augura di avere la stessa sorte, con la scelta della Fiorentina di trattenerlo, che si è rivelata fondamentale. Fonte Repubblica