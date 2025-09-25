Non è stata l'esordio dei sogni per Tariq Lamptey. L'ex esterno del Brighton ha lasciato il campo contro il Como dopo 22 minuti, a causa di una brutta caduta sul ginocchio. All'inizio non sembrava un infortunio così grave, poi ieri è arrivato il comunicato della Fiorentina, che ha evidenziato una lacerazione del crociato anteriore sinistro. Una tegola pesante per Pioli, che dovrà rinunciare al ghanese.
Lamptey, che sfortuna. Ma il precedente di Dodò fa sperare
news viola
Lamptey, che sfortuna. Ma il precedente di Dodò fa sperare
La sfortuna perseguita Tariq Lamptey. Il precedente di Dodò fa ben sperare in casa Fiorentina
Il recupero—
Per Lamptey, come scrive Repubblica, inizia così il faticoso recupero. Certamente il Viola Park potrà aiutarlo, essendo uno dei migliori centri sportivi in Europa. I tempi di recupero potrebbero aggirarsi sui 4 o 5 mesi. Basta ricordarsi di Dodò, infortunatosi proprio al crociato nella gara di Udine nel settembre del 2023, e tornato tra i convocati 5 mesi dopo. Una volta tornato a disposizione, sarà poi Pioli con il suo staff a valutarne la condizione fisica.
