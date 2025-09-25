Lamptey, che sfortuna. Ma il precedente di Dodò fa sperare

Non è stata l'esordio dei sogni per Tariq Lamptey. L'ex esterno del Brighton ha lasciato il campo contro il Como dopo 22 minuti, a causa di una brutta caduta sul ginocchio. All'inizio non sembrava un infortunio così grave, poi ieri è arrivato il comunicato della Fiorentina, che ha evidenziato una lacerazione del crociato anteriore sinistro. Una tegola pesante per Pioli, che dovrà rinunciare al ghanese.