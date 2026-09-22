Il Genoa ha confermato la fiducia in Daniele De Rossi, ma la partita con la Fiorentina dopo la sosta sarà già decisiva
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Daniele De Rossi resta alla guida del Genoa anche nella sosta del campionato. Il club ligure ha confermato il tecnico in panchina nonostante l'inizio di campionato horror e con la necessità di vedere "altro" alla ripresa delle ostilità.
Esame FiorentinaCome spiega oggi Tuttosport, ad oggi a deludere sono stati proprio i fedelissimi del tecnico e nelle tre settimane di sosta bisognerà trovare un correttivo. Dopo la pausa (10 ottobre) appuntamento proprio con la Fiorentina per salvare la panchina: De Rossi vuole dimostrare che la rosa è competitiva e con una forma migliore i risultati arriveranno. Nessuno stravolgimento: ora starà all'allenatore toccare i tasti giusti.
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