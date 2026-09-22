Daniele De Rossi resta alla guida del Genoa anche nella sosta del campionato. Il club ligure ha confermato il tecnico in panchina nonostante l'inizio di campionato horror e con la necessità di vedere "altro" alla ripresa delle ostilità.

Esame Fiorentina

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Come spiega oggi Tuttosport, ad oggi a deludere sono stati proprio i fedelissimi del tecnico e nelle tre settimane di sosta bisognerà trovare un correttivo. Dopo la pausa (10 ottobre) appuntamento proprio con la Fiorentina per salvare la panchina: De Rossi vuole dimostrare che la rosa è competitiva e con una forma migliore i risultati arriveranno. Nessuno stravolgimento: ora starà all'allenatore toccare i tasti giusti.