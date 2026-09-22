Il Genoa ha confermato la fiducia in Daniele De Rossi, ma la partita con la Fiorentina dopo la sosta sarà già decisiva

Redazione VN
Frey

VIDEO VN - Frey: “La Fiorentina sembra rinata. Vanoli si meritava più fiducia”

Daniele De Rossi resta alla guida del Genoa anche nella sosta del campionato. Il club ligure ha confermato il tecnico in panchina nonostante l'inizio di campionato horror e con la necessità di vedere "altro" alla ripresa delle ostilità.

Esame Fiorentina

Come spiega oggi Tuttosport, ad oggi a deludere sono stati proprio i fedelissimi del tecnico e nelle tre settimane di sosta bisognerà trovare un correttivo. Dopo la pausa (10 ottobre) appuntamento proprio con la Fiorentina per salvare la panchina: De Rossi vuole dimostrare che la rosa è competitiva e con una forma migliore i risultati arriveranno. Nessuno stravolgimento: ora starà all'allenatore toccare i tasti giusti.
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