Gazzetta: “Tanti rumors di mercato su Fagioli. Ma Vanoli è stato chiaro”

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. Il centrocampista ex Juventus è stato riabilitato da Paolo Vanoli che sabato, proprio contro la sua ex squadra, è stato schierato da titolare nel mezzo del centrocampo.

Il centrocampista viola era uscito un po' dai radar, tant'è che si parlava già di una sua possibile cessione a gennaio. Paolo Vanoli però è stato abbastanza chiaro, dando fiducia al calciatore che al Franchi ha giocato una buona gara, condizionato dal giallo preso dopo soli 7 minuti.