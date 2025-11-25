Viola News
Gazzetta: “Tanti rumors di mercato su Fagioli. Ma Vanoli è stato chiaro”

Fagioli torna al centro della Fiorentina
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Nicolò Fagioli. Il centrocampista ex Juventus è stato riabilitato da Paolo Vanoli che sabato, proprio contro la sua ex squadra, è stato schierato da titolare nel mezzo del centrocampo.

Il centrocampista viola era uscito un po' dai radar, tant'è che si parlava già di una sua possibile cessione a gennaio. Paolo Vanoli però è stato abbastanza chiaro, dando fiducia al calciatore che al Franchi ha giocato una buona gara, condizionato dal giallo preso dopo soli 7 minuti.

Fagioli quindi rientra in quella schiera di giocatori riabilitati dall'allenatore ex Torino. Non a caso, in conferenza stampa, Vanoli ha elogiato il lavoro dell'ex Juventus soffermandosi anche sul ruolo. Adesso però toccherà a lui dimostrare di poter prendersi questa Fiorentina.

